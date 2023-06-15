بكين تعتزم تمديد التأمين الصحي للمساعدة على الأنجاب للتصدي لانخفاض المواليد

تعتزم العاصمة الصينية بكين، تمديد تغطية التأمين الصحي في مجموعة من خدمات المساعدة على الإنجاب، فيما تحاول البلاد تفادي أزمة ديموغرافية تهدد الاقتصاد بعواقب طويلة الأمد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وذكرت قناة "سي سي تي في" الرسمية، نقلا عن مكتب التأمين الصحي المحلي في بكين، أنه بدءا من الأول من يوليو سيتم رد تكاليف خدمات تحسين الحيوانات المنوية والإخصاب في المختبر "تلقيح البويضة خارج الرحم" في 16 منشأة طبية.

يُشار إلى أن العاصمة بكين، هي أول مدينة كبرى في الصين تمدد تغطية التأمين الصحي.

وستخفض الخطوة العبء المالي للخدمات الذي غالبا ما يكون ضخما، في إطار خطة أوسع نطاقا لتعزيز معدل المواليد القومي بعدما شهدت الصين انكماش سكانها لأول مرة منذ ستة عقود العام الماضي.

وجاء الانخفاض برغم التخفيف التدريجي للقواعد التي فرضت قيودا على الأسر لعقود كي تنجب طفلا واحدا، كعامل من العوامل مثل التكلفة المرتفعة لتربية الأطفال والتمييز المتعلق بالحمل في أماكن العمل، مما يجعل الأسر ترجئ خطط الإنجاب أو تختار عدم إنجاب أطفال.