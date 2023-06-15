قبل وقت قصير من انعقاد مؤتمر المانحين في بروكسل لدعم الوضع الانساني في سوريا التي مزقتها الحرب، حذرت منظمات إغاثة من وجود معوقات في إمدادات المساعدات والتمويل.

وقالت منظمة "دياكوني كاتاستروفينهيلف" الإنسانية الألمانية: "لم يحدث من قبل منذ اندلاع الحرب الأهلية أن الكثير من الأشخاص في سوريا غير متأكدين مما إذا كان سيكون لديهم ما يكفي من الطعام غدا".

وقالت المنظمة الإنسانية التي تنتمي إلى الكنائس البروتستانتية في ألمانيا إن أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة معرضون لخطر انعدام الأمن الغذائي.

وأضافت المنظمة أنه يتعين على المجتمع الدولي في مؤتمر المانحين، اليوم الخميس، توفير موارد مالية كافية.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنه قلل بالفعل من مساعداته في سوريا إلى نحو 2.5 مليون من أصل 5.5 مليون شخص بسبب عدم توفر الأموال الكافية.

ويشعر برنامج الأغذية العالمي بالقلق من أن التمويل لم يعد قادرا على مواكبة الاحتياجات المتزايدة في البلاد.

ومن المقرر أن يناقش ممثلو الدول والمنظمات، في مؤتمر المانحين، الذي تأسس في عام 2017، الوضع في سوريا، ويؤكدون مجددا الالتزامات ويحشدون الدعم المالي.

وفي العام الماضي، تم جمع أكثر من 6 مليارات يورو (6.48 مليار دولار).

وبعد 12 عاما من الحرب الأهلية، أصبحت سوريا مقسمة ومدمرة إلى حد كبير. وأدت كارثة الزلزال في فبراير الماضي إلى تفاقم الأوضاع هناك.