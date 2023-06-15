محمود فوزي: تجربة الحوار الوطني فريدة وأثبتت أن التوافقات أكبر من الخلافات

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن «تجربة الحوار فريدة وأثبت بشكل ناعم وبذكاء شديد للجميع، أن حجم التوافقات والنقاط المشتركة أكبر بكثير من مناطق الخلاف».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء: «مناطق الاختلاف بسيطة، وعندما استمعنا وفهمنا بعضنا البعض، رأينا أن الجميع يرغب في تحقيق المصلحة العامة».

وأشاد بالرسائل المهمة التي تضمنتها تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بمحافظة الإسكندرية، مساء الأربعاء، والتي جاء على رأسها احترام المؤسسات الدستورية.

وأوضح أن الرئيس صرح بأنه سيصدق على كل التوصيات الصادرة من الحوار الوطني دون قيد أو شرط، طالما تدخل ضمن اختصاصاته، ويساعد ما يقع ضمن سُلطات غيره.

ولفت إلى أن «الحالة التي أنتجها الحوار الوطني أثبتت أن المجتمع حي في رأسه وجسده»، قائلًا إن «اليوم يعد عظيمًا، وأحد الأيام التي سنتوقف عندها كثيرًا».

وذكر أن «تجربة الحوار الوطني كشفت أن حالة الحوار يجب أن تستمر؛ لأن استمرارية الحوار تجعل المجتمع حيويًا ومطلعًا على شواغل الناس وتساهم في الوصول إلى أسلم الحلول».

ونوه أن عدم وجود تصويت في الحوار الوطني، معناه احترام الرأي حتى لو تبناه فرد واحد وله وجاهة وفائدة عملية، معددًا أسباب انطلاق الحوار في 2022، وأبرزها عدم امتلاك الدولة خيارات في السنوات السابقة سوى الحفاظ على أمن حدودها وسلامة أمنها ومحاربة الإرهاب.

وأكمل: «الدولة كان لابد أن تبني مؤسساتها الدستورية؛ دستور ومجلس نواب وأجهزة رقابية ومستقلة، إضافة إلى البنية التحتية وبناء الاقتصاد وجهاز مصرفي قوي، والحوار السياسي على غير تلك الأسس كان سيؤدي إلى نتائج سلبية».