الحزب المصري الديمقراطي: مخصصات الدعم زادت كقيمة ولكن نسبتها انخفضت بالموازنة

قالت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن مخصصات الدعم زادت كقيمة ولكن نسبتها انخفضت في الموازنة عن العام الماضي، موضحة أن خدمة الدين العام تسببت في تآكل أكثر من ثلاثة أرباع الموازنة.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامي إبراهيم عيسى، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، أن الحزب طالب بعمل بيان مالي مجمع يضم كلًا من الصناديق الخاصة الهيئات الخاصة مع الموازنة العامة للدولة في بيان مالي موحد، مؤكدة أن وزير المالية الدكتور محمد معيط وعد العام الماضي بتقديم هذا البيان ولكن لم يتم الاستجابة في الموازنة الجديدة.

ولفتت إلى أن الموازنة العامة لا تعكس الأداء الحقيقي للدولة، منوهة إلى أن صندوق التأمين الصحي الشامل يوجد به 53 مليار فائض، متسائلة عن سبب عدم الاستعانة بهذا الفائض في سد عجز بعض البنود بالموازنة؟.

وأشارت إلى أنه لابد من إصلاح للهيكل الإداري للدولة، حتى يمكن تحديد المشكلات التي تواجه البلاد بشكل حقيقي، مؤكدة أنه لا يوجد أي تغيير في الأداء الحكومي إلى جانب افتقاد ثقافة الألويات في المشروعات.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أول أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، كما وافق المجلس على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعدد 59 هيئة، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب.