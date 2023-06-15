تحرير 12 محضرا تموينيا وضبط وإعدام لحوم غير صالح للاستهلاك الآدمي بسوهاج

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية عدة حملات تموينية مكبرة اليوم على مدينة أخميم؛ استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وتم خلالها تحرير 12 محضرا متنوعا، وضبط وإعدام لحوم غير صالح للاستهلاك الٱدمي ومواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية بينها طن ونصف مواد غذائية تضم مياه غازية وشيكولاتة وحلوى و50 كيلو كبدة متغيرة الخواص.

حملة تموينية مكبرة بأخميم.

وقامت لجنة من تموين مركز أخميم بالمرور على قرى الكولا ومدينة أخميم ضمت كلا من عادل شعراوى رئيس الوحده المحليه بالكولا، والدكتور طارق لطفي مدير إدارة أخميم البيطرية وعبدالرحيم رجب رئيس الرقابه التجاريه بمركز أخميم وحازم أحمد فرغل رئيس الرقابة التموينيه بمركز أخميم والدكتورة ايمان عبدالعاطي والدكتورة ريم السيد فتوح قسم التفتيش على اللحوم بالإدارة البيطرية بمركز أخميم، بحملة مكبرة على محلات الجزارة والمجمدات والسوبر ماركت بمركز أخميم.

تحرير محاضر للمخالفين

تم ضبط شحوم سيارات وزيوت غير مطابقة، وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإعدام المواد المتحفظ عليها.