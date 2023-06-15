الرئيس الكوري الجنوبي يتعهد بالرد بحزم على استفزازات كوريا الشمالية

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم الخميس بالرد بحزم على استفزازات كوريا الشمالية، وذلك في الذكرى السنوية للاشتباكات البحرية التي وقعت بين الكوريتين عام 1999 بالقرب من الحدود البحرية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن الرئيس الكوري الجنوبي كتب في صفحته على موقع "فيسبوك": "سوف نرد بحزم بدون تردد على استفزازات كوريا الشمالية الطائشة"، مضيفا: "قوتنا فقط هي التي سوف تجلب السلام الحقيقي، وليس السلام المزيف الذي علينا أن نتسوله من العدو".

وكان يون قد وصف سعي إدارة الرئيس الكوري الجنوبي السابق مون جاي إن للمصالحة مع كوريا الشمالية بأنه عمل تسول للسلام.

وكانت الاشتباكات عام 1999 قد حدثت بالقرب من خط الحدود الشمالي، الذي يمثل الحدود البحرية الفعلية في البحر الأصفر، مما أدي لإغراق سفينة كورية شمالية وإلحاق الضرر البالغ بتسع سفن أخرى.

ولم تتكبد قوات البحرية الكورية الجنوبية خسائر بشرية، في حين قدر المسئولون الكوريون الجنوبيون أن العشرات من الجنود الكوريين الشماليين لقوا حتفهم في الاشتباكات.