رئيس وزراء سلوفاكيا يحتفظ بمنصبه مؤقتا حتى انتخابات سبتمبر

قررت الرئيسة السلوفاكية زوزانا كابوتوفا اليوم الخميس، أن يظل لودوفيت أودور رئيس وزراء مؤقتا حتى إجراء الانتخابات في 30 سبتمبر.



وطلبت كابوتوفا من الخبير المالي المستقل البقاء في المنصب رغم خسارة حكومته تصويتا على الثقة في البرلمان.



وتم تنصيب حكومة التكنوقراط قبل شهر لكن اختصاصاتها باتت محدودة قبل الانتخابات التي يحق لـ 5ر5 مليون نسمة المشاركة فيها.



وتشير استطلاعات الآراء إلى احتلال حزب الاتجاه الديمقراطى الاشتراكى اليساري الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو الصدارة.



ولم يعد يرغب فيكو في دعم أوكرانيا بالأسلحة في محاولتها للتخلص من الغزاة الروس في أراضيها. وبدلا من ذلك، يشير إلى أنه لا يجب تقديم سوى المساعدات الإنسانية والاقتصادية.



وترفض معظم الأحزاب الأخرى دخول ائتلاف مع حزب فيكو، مما يعني أن العملية العسيرة لتشكيل حكومة قد تستمر لما بعد 30 سبتمبر.