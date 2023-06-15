السجن 5 أعوام لمتهم بسرقة هاتف طفل عنوة في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز إبراهيم، اليوم الخميس، "ف.أ.م"، عامل نظافة، بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام؛ وألزمته بالمصاريف الجنائية، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 أعوام؛ لاتهامه بسرقة "ح.ا.ع"، 11 عامًا، بالإكراه، وذلك في القضية المقيدة برقم 25866 لسنة 2022 جنايات باب شرقي.



وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد ورود بلاغًا حول قيام شخص بسرقة أخر، تحت تهديد السلاح، وذلك أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.



وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أنه وحال سير المجني عليه ليلًا في الطريق العام، اعترض المتهم طريقه، وحال محاولته الفرار، سقط أرضا على قضيب الترام، فسارع باشهار سلاح أبيض "كتر" في وجهه، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته، وسرقة هاتفه المحمول، كرهًا عنه، ولاذا بالفرار.



وبتقنين الاجراءات، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، تم التوصل إلى المتهم وضبطه، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهته أقر بالحادث، فتم تحريز السلاح المستخدم، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.



وبإحالة القضية إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحق المتهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: هشام السعودي السطوحي، وعبد المعطي هاشم روحي، وأمير مجدي منير، وسكرتير المحكمة، حسني عبد الحليم.