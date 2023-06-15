وزير ألماني يعلن أن بلاده بصدد إصلاح قانون العمل بشأن المناخ

بعد أشهر من المفاوضات، أعلنت الحكومة الألمانية الأربعاء أنها بصدد إصلاح قانون العمل بشأن المناخ ، الذي يعد الأساس لسياستها الاتحادية بشأن المناخ.



وقال وزير الاقتصاد والمناخ روبرت هابيك ، من حزب الخضر الذي قاد إطلاق القانون: " أصبح من الممكن للمرة الأولى تحقيق هدف خفض انبعاثات الغازات المناخية بنسبة 65% مع حلول عام 2023 ."



وحتى مع هذا الإصلاح، يُقدر أن تظل ألمانيا بعيدة بواقع 200مليون طن عن تحقيق أهدافها بشأن المناخ لعام 2030.



وإجمالا، قال هابيك إن الحكومة قد احرزت تقدما كبيرا.



ولاتزال الأهداف الأساسية لقانون العمل بشأن المناخ الجديد كما هى نفسها، حيث لا تزال ألمانيا تحتاج إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 65% بحلول عام 2030 من مستويات عام 1990.



ومع ذلك ، فإنه لن يتم مراقبة الإذعان لأهداف المناخ بأثر رجعي وفقا لقطاعات مختلفة مثل النقل والصناعة أو الزراعة ولكن بدلا من ذلك النظر إلى المستقبل على مدار عدة سنوات وعبر القطاعات.



ومازال سيتعين على الحكومة أن تقرر الكيفية التي سيتم بها تحقيق الكمية المسموح بها وفي أي القطاعات بحلول2030.



وسوف يتعين على الوزارات التي انتهكت أهداف المناخ أن تقترح إجراءات لخفض الانبعاثات ،وسوف تكون هناك "شفافية كاملة" فيما يتعلق بما إذا كانت القطاعات تسير على الطريق الصحيح أو لا.



ومن المقرر أن يصبح القانون نافذا العام المقبل، ومن المقرر أن يوافق البرلمان عليه في الأسبوع القادم.



وقال وزير المالية كريستيان ليندنر من الحزب الديمقراطي الحر المؤيد للسوق إن طموح الحكومة لا يزال مرتفعا، لكن التنفيذ سيكون أكثر اعتمادا على السوق.



وأضاف: "بهذه الطريقة، يمكننا تجنب أهداف غير واقعية في قطاعات مثل التنقل والمباني، مما قد يؤدي إلى تدخل جذري في حياة الشعب اليومية".



وانتقد آخرون الإصلاح. وقال أعضاء الاتحاد الألماني للبيئة والحفاظ على الطبيعة إنها خطوة إلى الوراء، لأنها ستجعل من الصعب تحميل الحكومة المسؤولية القانونية عن الفشل في تحقيق أهدافها.