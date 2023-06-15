- اتهامات بالفساد وسوء الإدارة تهز الحكومة الفرنسية.. ومحمد صفاوي يأسف "لثقته بمارلين شيابا"

بعد فضحية صورتها على مجلة "بلاي بوي" الإباحية، أثارت وزيرة الاقتصاد الاجتماعي والجمعيات الفرنسية، مارلين شيابا الجدل من جديد لتورطها في قضية فساد تهز الحكومة الفرنسية.

بعد ستة أشهر من اغتيال مدرس التاريخ الفرنسي صموئيل باتي، الذي قطع رأسه من قبل متطرفين، أطلقت مارلين شيابا، صندوق ماريان في أبريل 2021، الذي منح في البداية 2.5 مليون يورو، يهدف إلى تمويل جمعيات تروج لقيم الجمهورية لمحاربة "الانفصالية" والإسلام المتطرف على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب محطة "تي.إف.إم" التليفزيونية الفرنسية.

وبعد أكثر من عامين من إطلاق الصندوق، لا يزال صندوق ماريان يثير الجدل، إذ تواجه الحكومة الفرنسية سيلًا من الاتهامات بشأن أسلوب استخدام أموال الصندوق التي تبلغ حوالي 2.5 مليون يورو، وقد تطال الاتهامات مارلين شيابا، صاحبة فكرة إنشاء الصندوق، وهي من أكبر مؤيدي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

والأربعاء، استجوب مجلس الشيوخ الفرنسي، مارلين شيابا، لأكثر من ثلاث ساعات، من قبل لجنة التحقيق في "صندوق ماريان" التي تشكلت من أعضاء بمجلس الشيوخ.

واعترفت الوزيرة بمسؤوليتها السياسية في تخصيص مساعدات لبعض الجمعيات التي يفترض بها "محاربة الأفكار الانفصالية"، لكنها حملت مسؤلي وزارتها آنذاك مسؤولية أي مخالفات.

وقالت شيابا، إنه تم منح 2.5 مليون يورو، كتمويل لأشخاص وجمعيات تنتهج خطابًا يروج لقيم الجمهورية الفرنسية، ويحارب الخطاب الانفصالي، خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي.

في مارس الماضي، تساءل استطلاع أجرته مجلة "ماريان" الفرنسية، وتلفزيون فرنسا عن أهمية المبالغ المخصصة لجمعيتين، وكيفية استخدام هذه الأموال، حيث كانت إحدى الجمعيتين "اتحاد جمعيات التربية الرياضية والتجهيز العسكري" تستخدم مبلغ 355 ألف يورو من المنح، لمكافأة اثنين من مسؤوليها.

وأضاف المجلة الفرنسية، أنه من بين المسئولين الصحفي محمد صفاوي، بحد أقصى 120 ألف يورو، أما الجمعية الثانية، "إعادة البناء المشترك"، التي تم تمويلها بمبلغ 333 ألف يورو من صندوق ماريان.

واليوم الخميس، استمع مجلس الشيوخ إلى الصحفي المغربي محمد صفاوي، أحد اثنين من قادة الجمعية المستفيدة الرئيسية من صندوق ماريان.

وأوضح صفاوي أنه تم "التلاعب به من قبل السلطة السياسية في فرنسا"، وأعرب عن أسفه "لكونه يثق بوزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا.

وقال محمد صفاوي: "الخطأ الأول الذي ارتكبته هو الوثوق بالسيدة شيابا (حاليًا وزيرة الدولة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والحياة النقابية).

وأضاف: "الأشخاص المنخرطون في بعض الأحيان لديهم هذه السذاجة للاعتقاد بأن الآخرين ملتزمون مثلهم. عندما تواجه السخرية، فأنت تنسى أحيانًا أنه يمكن التلاعب بك من قبل السلطة السياسية. كان هذا هو حالتي"، مضيفاً: "أنا لا أحترم الأشخاص الذين ليس لديهم شجاعة".

وتابع:"لا، لم تكن مارلين شيابا صديقتي.. ستكون أقل من ذلك غدًا" .

وقال إنها "ليست مذنبة بالاختلاس ولا بأي محسوبية"، مضيفاً "مع ذلك، أنها مسؤولة من الناحية السياسية".

وأعلن الصفاوي، أنه عندما أنشيء صندوق ماريان، كان موظفًا بدوام كامل في الجمعية وأنه استفاد في نفس الوقت من عقد استشاري مع الصندوق الوزاري المشترك لـ منع الانحراف والتطرف الهيئة التي تدير الصندوق داخل وزارة الداخلية، تحت سلطة الوزيرة.

وقال أمام أعضاء مجلس الشيوخ إن هذا العقد "حزمة" بقيمة 39.500 يورو غير شاملة للضرائب، من نوفمبر 2020 حتى يناير 2023".