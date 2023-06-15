سفير اليونان بمصر يشيد بجهود تطوير مدينة سانت كاترين

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، "نيكولاس بابا جيورجيو" سفير اليونان لدى جمهورية مصر العربية، في أول زيارة له لمحافظة جنوب سيناء.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل تآخي إحدى مدن اليونان مع مدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار تبادل العلاقات الثقافية والتجارية والسياحية والترفيهية.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن هناك علاقات تعاون بين اليونان و مصر منذ قدم التاريخ، وكلا الدولتين ذات حضارات عريقة.

وقدم محافظ جنوب سيناء، الدعوة إلى السفير اليوناني، لحضور الاجتماع التمهيدي الثاني لمؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية، بالقاهرة الشهر المقبل، وأيضًا الدعوة لحضور المؤتمر الرئيسي المقرر أن ينطلق في شرم الشيخ يومي 28 و29 سبتمبر المقبل لتبادل الخبرات في هذا المجال.

وقال سفير اليونان بمصر، إنه قام بزيارة مدينة سانت كاترين، وشاهد التطوير التي بجري بالمدينة، ومشيدًا بجهود الرئيس ومحافظ جنوب سيناء لتطوير المدينة، خاصة أن مدينة سانت كاترين ليست مدينة عادية، لكونها مدينة ذات تاريخ ديني، وأثري جعلها عالمية وعاصمة الأديان.

وأكد أن مدينة سانت كاترين لها مكانة خاصة لدى الشعب اليوناني، وتعد فبلة السياحة الدينية بالنسبة لهم.

وأوضح أن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر أصبحت واضحة لدى الجميع، قائلًا "أتيت إلى مصر منذ 6 أشهر فقط، وكل يوم خلال الـ6 شهور أري تطورات عظيمة تجري بمصر، وأهمها تطوير حضاري و بنية تحتية في كافة الأنحاء".