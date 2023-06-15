وزير التنمية المحلية يتابع جهود المحافظات في حصاد محصول القمح

تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظات الغربية والشرقية وأسيوط حصاد محصول القمح لهذا العام.. جاء ذلك في إطار توجيهات وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، باعتبار ملف القمح هو الأهم حاليًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومخزون استراتيجي من القمح.

ففي محافظة الغربية، أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن صوامع وشون التخزين بالمحافظة مستمرة في استقبال محصول القمح، حيث مواقع التخزين استلمت اليوم 465 طنا موزعة ما بين 336 طنا من البنك الزراعي، و129 طنا من شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده إلى 166 ألف 122 طن من القمح المحلي بإجمالي نسبة 95.2% من المستهدف.

وفي أسيوط، قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن نسب توريد القمح المحلي بلغت 122006 أطنان منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم بمختلف المواقع التخزينية البالغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع، لافتًا إلى أن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة للمزارعين هذا العام، كما أنه يتم صرف مستحقات ‏المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى بعد التوريد.

أما في محافظة الشرقية، أعلن ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه بلغ ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٨٦٣ طنا و٣٤٩ كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٢٤٣٩٩ طنا و٨٣٩ كيلو قمح، مشيرا إلى جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية.