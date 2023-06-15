تقرير: مقاتلات بريطانية تعترض طائرات روسية بالقرب من أجواء استونيا

أعلنت القوات الجوية الملكية البريطانية، أن مقاتلات بريطانية من نوع "تايفون" أقلعت مساء الأربعاء لغرض اعتراض طائرات روسية بالقرب من أجواء إستونيا.

وذكرت القوات الجوية البريطانية، أن طائرة روسية من نوع "إيل 20" وطائرتين أخريين من نوع "سو 27" حلقت بالقرب من المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، بحسب ما ذكرته وكالة نوفوستي الروسية اليوم.

واتهمت القوات البريطانية الطائرات الروسية "بمخالفة القواعد الدولية"، حيث لم تتصل بالجهات المسئولة عن بيانات التحليقات في المنطقة، حسب قول الجانب البريطاني.

ولم تصدر وزارة الدفاع الروسية أي تعليق رسمي بهذا الصدد، لكنها تشير دائما إلى أن كل تحليقات الطيران الروسي تنفذ بما يتوافق مع كل القواعد والقوانين الدولية.