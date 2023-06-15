 تقرير: مقاتلات بريطانية تعترض طائرات روسية بالقرب من أجواء استونيا - بوابة الشروق
الخميس 15 يونيو 2023 12:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم اللقب الإفريقي في كازابلانكا؟
النتـائـج تصويت

تقرير: مقاتلات بريطانية تعترض طائرات روسية بالقرب من أجواء استونيا

د ب أ
نشر في: الخميس 15 يونيو 2023 - 12:22 ص | آخر تحديث: الخميس 15 يونيو 2023 - 12:22 ص

أعلنت القوات الجوية الملكية البريطانية، أن مقاتلات بريطانية من نوع "تايفون" أقلعت مساء الأربعاء لغرض اعتراض طائرات روسية بالقرب من أجواء إستونيا.

وذكرت القوات الجوية البريطانية، أن طائرة روسية من نوع "إيل 20" وطائرتين أخريين من نوع "سو 27" حلقت بالقرب من المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، بحسب ما ذكرته وكالة نوفوستي الروسية اليوم.

واتهمت القوات البريطانية الطائرات الروسية "بمخالفة القواعد الدولية"، حيث لم تتصل بالجهات المسئولة عن بيانات التحليقات في المنطقة، حسب قول الجانب البريطاني.

ولم تصدر وزارة الدفاع الروسية أي تعليق رسمي بهذا الصدد، لكنها تشير دائما إلى أن كل تحليقات الطيران الروسي تنفذ بما يتوافق مع كل القواعد والقوانين الدولية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك