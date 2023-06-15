الحزب المصري الديمقراطي: بنود الموازنة الجديدة انخفضت ولكنها غامضة

قالت الدكتور مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن الحزب رفض الموازنة العامة للعام المالي 2023-2024، موضحة أنه تقدم بأداة رقابية جديدة تضع عددًا من التعديلات بما يعطي مؤشرًا للحكومة بأن هناك طرق مختلفة يمكن الاستعانة بها في وضع بنود الموازنة ولكنها لم تناقش.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامي إبراهيم عيسى، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، أنها لا ترى بندًا واضحًا يعطي مؤشر بوجود أي تقشف، مؤكدة أن هناك إيرادات كان من الممكن خفضها مثل المباني السكنية وغير السكنية والتي تتكلف المليارات، إلى جانب بند خاص بالتشيدات تتكلف 387 مليار جنيه في ظل وجود 114 الف وحدة لم تُسلم ولم تُباع حتى الآن.

ونوهت بضرورة البحث عن السبب في عدم تسليم هذه المنشآت التابعة لمشروع الإسكان الاجتماعي ، لأنه من الوارد أن يكون هناك مشاكل في الأسعار أو الإجراءات الخاصة بها، موضحة أنه لابد من تسليم هذه الوحدات وتأجيل أي إنشاءات جديدة لتوفير نفقاتها لبنود أكثر أهمية مثل أزمة نقص المعلمين والأطباء.

وانتقدت عدم وضوح بعض البنود الواردة في الموازنة مثل وسائل نقل بـ2 مليار، والآت ومعدات بتكلفة 34 مليار غير محدد الجهة التي تتبعها، لافتة إلى أن هناك الكثير من البنود انخفضت ولكن ما زالت غامضة.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أول أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، كما وافق المجلس على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعدد 59 هيئة، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب.