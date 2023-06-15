كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين نحو بحر الشرق

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى نحو بحر الشرق، في احتجاج واضح على السلسلة الأخيرة من المناورات بالذخيرة الحية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، التي انتهت هذا الأسبوع.

وكان متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية قد أصدر بيانا في وقت سابق من اليوم ينتقد فيه ما وصفه بالمناورات" الاستفزازية وغير المسؤولة".

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن هيئة الأركان المشتركة رصدت إطلاق الصاروخين من منطقة سونان في بيونج يانج نحو الساعة السابعة وخمسة وعشرين دقيقة وسبعة وسبعة وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي. ولم توضح مزيدا من التفاصيل انتظارا للتحليل.

وقالت هيئة الأركان "بالتزامن مع تعزيز مراقبتنا وتأهبنا لمواجهة أي استفزازات إضافية، يبقي جيشنا على موضع استعداد بالتعاون المقرب مع الولايات المتحدة.