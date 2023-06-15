سياسي ألماني ينتقد الإصلاح المقترح لقانون حماية المناخ ببلاده

انتقد نائب رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي بألمانيا، الإصلاح المقدم من وزير الاقتصاد وشئون المناخ الاتحادي روبرت هابيك لقانون حماية المناخ.

وقال أندرياس يونج لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا في تصريحات تم نشرها اليوم الخميس: "لقد كافحنا طويلا بصفتنا ساسة معنيون بشؤون المناخ من أحزاب مختلفة لأجل النص على التزام في قانون حماية للمناخ".

وأكد أن الالتزام بالتعديل الفوري حال حدوث خطأ في تحقيق الهدف يعد جوهر الأمر، وأشار إلى أنه لا يمكن الحيلولة دون تراكم فجوات كبرى في شؤون المناخ سوى من خلال ذلك، وأعرب عن استيائه من أن حزب الخضر وشركاءه في الائتلاف الحاكم ألغوا هذا الالتزام حاليا.

يشار إلى أن هابيك ينتمي لحزب الخضر، وهو حزب شريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر.

يذكر أن الأهداف في قانون حماية المناخ لم تتغير: حيث يتعين على ألمانيا بموجب القانون أن تخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري الضارة بالمناخ بنسبة 65% مقارنة بما كانت عليه في عام 1990، وذلك حتى عام 2030.

ومع ذلك، فإنه لن يتم مراقبة الامتثال لأهداف المناخ بأثر رجعي وفقا لقطاعات مختلفة مثل النقل والصناعة أو الزراعة، ولكن بدلا من ذلك من المقرر النظر إلى المستقبل على مدار عدة سنوات وعبر القطاعات.

ومازال سيتعين على الحكومة أن تقرر الكيفية التي سيتم بها تحقيق الكمية المسموح بها وفي أي القطاعات بحلول2030.