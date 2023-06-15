تقرير: روسيا تعتقل أحد سكان منطقة حدودية لجمعه بيانات عن قوات الأمن

ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الخميس، أن جهاز الأمن الروسي اعتقل أحد سكان منطقة بريانسك جنوب البلاد، بتهمة جمع بيانات عن قوات الأمن في مناطق حدودية مع أوكرانيا.

كما اعتقل جهاز الأمن الروسي رجلين في منطقة ستافروبول جنوب البلاد للاشتباه في تخطيطهما لتفجير مقر وزارة الداخلية في مدينة بياتيجورسك، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقالت الوكالة الروسية إن الرجلين يعتقد أنهما داعمان لتنظيم داعش الإرهابي.

في سياق منفصل، تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشن هجمات جوية، حيث قالت هيئة الدفاع الجوي في كييف إن الأراضي الأوكرانية تعرضت لهجمات صواريخ كروز وطائرات درون اليوم الخميس.

من جانبها، قالت السلطات في شبه جزيرة القرم، التي تسيطر عليها روسيا، إن طائرات الدرون الأوكرانية تشن هجمات على المنطقة