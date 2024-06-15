وفاة أسطورة أرسنال كيفن كامبل

وافت المنية كيفن كامبل، أحد نجوم آرسنال السابقين، اليوم السبت، بعد إصابته بمرض خطير في وقت سابق من هذا الشهر

أفادت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، أن كيفن كامبل، مهاجم آرسنال وإيفرتون السابق، توفى عن عمر يناهز 54 عامًا.

ويُعد كيفن كامبل صاحب مسيرة رائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أنه سجل 149 هدفًا في جميع المسابقات.

من جانبه علق نادي آرسنال على وفاة كامبل، في بيان جاء فيه:" لقد شعرنا بالصدمة عندما علمنا أن مهاجمنا السابق كيفن كامبل توفي بعد مرض قصير، كان كيفن محبوبًا من قبل الجميع في النادي. كلنا نفكر في أصدقائه وعائلته في هذا الوقت العصيبـ ارقد بسلام يا كيفن."

في حين علق إيفرتون، قائلًا:" يشعر الجميع في النادي بحزن عميق لوفاة مهاجمنا السابق كيفن كامبل عن عمر يناهز 54 عامًا فقط، ليس فقط بطلًا حقيقيًا في جوديسون بارك وأيقونة للكرة الإنجليزية".