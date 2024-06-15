أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن مشاركة 101 دولة في قمة سويسرا من أجل السلام ، تمثل «نجاحًا كبيرًا» ودليلا على أن الأمم المتحدة «أقوى من أي معتد».

واعتبر خلال كلمته مع انطلاق القمة مساء السبت، أن هذه القمة خطوة أولى نحو تحقيق «السلام العادل» لإنهاء الحرب على بلاده، مؤكدا أن إنهاء الحرب بشكل عادل وفقًا للقانون الدولي سيمكن جميع دول العالم من الرهان على فعالية ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وحماية الأجيال القادمة من ويلات الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأشاد بوحدة الموقف الدولي في قمة السلام، معتبرًا ذلك إثباتا بأن «فكرة النظام الدولي والقانون الدولي لا تزال حية وفاعلة».

وشدد الرئيس الأوكراني أنه «لا أحد له الحق في شن الحرب على جاره، أو تقويض حق وحدة الأراضي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة».

كما أكد رفض تهديد العالم بالسلاح النووي، أو تقويض الأمن الغذائي، أو اختطاف أطفال دولة أخرى، وتقويض السلام.

وتابع كلمته قائلاً: «أود أن أعرب عن امتناني لكم، ممثلي الدول والمنظمات الدولية، لأنكم تثبتون أن العالم لن يتحول لعالم لا تحكمه القوانين، الذي تريد روسيا فرضه على مدننا وقرانا، بعد أن دمرت العديد منها بالكامل بفعل الصواريخ والقنابل الروسية، وقتل بوتين الآلاف من مواطنينا».

وشدد الرئيس الأوكراني أن للأوكرانيين الحق في السلام مثل جميع دول العالم، مطالبا بوقف الحرب بناء على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، واحترام كرامة وحقوق الإنسان.