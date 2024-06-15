نتنياهو: نحن في ذروة حرب صعبة على جبهات عدة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنهم يخوضون ذروة حرب صعبة على عدة جبهات.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم السبت، عن نتنياهو قوله: "نحن في ذروة حرب صعبة على جبهات عدة بما فيها المحافل الدولية وأمامنا تحديات كثيرة".

وزعم نتنياهو أنهم "دفعوا ثمناً يفطر القلب" فيما وصفها بـ"حرب عادلة للدفاع عن الوطن"، قائلاً: "نقاتل من أجل الحفاظ على وجودنا ومستقبلنا ونحارب من أجل استعادة المخطوفين. عدونا ليست لديه نية التوقف بل يريد مواصلة المحاولة لإبادتنا، لذلك لا بديل عن النصر".

ويأتي ذلك بينما طالبت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، اليوم السبت، بإنهاء الحرب ضمن صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية تعيد جميع أبنائهم.

وقال ذوو الأسرى، في تصريح صحفي أمام مقر وزارة الدفاع في مدينة تل أبيب، بثته هيئة البث الرسمية: "نطالب بالالتزام بإنهاء الحرب ضمن صفقة تعيد الجميع"، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.