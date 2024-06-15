الأورومتوسطي: إطار ماكرون لن يوقف الحرب مع لبنان طالما استمرت الإبادة في غزة

شكك المدير الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، محمد المغبط، في جدوى تفعيل «الإطار الثلاثي» الذي أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتهدئة التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ووصف خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء السبت، الحديث عن مفاوضات لوقف الحرب بـ«الأمر الجيد»، لكنه استبعد إمكانية تطبيق الإطار حتى مع التوصل لاتفاق حول المسودة النهائية، طالما استمرت حرب «الإبادة الجماعية» على قطاع غزة.

وأوضح أن إعلان وزير المالية الإسرائيلي سموتريش قبل أيام عن مصادرة أموال السلطة الفلسطينية وتوزيعها على المستوطنين؛ يقوض قدرة السلطة على تقديم الخدمات في الضفة الغربية.

وأضاف أن قوات الاحتلال تواصل التضييق على المستشفيات في الضفة الغربية، وذلك عبر منع إدخال المواد الطبية، مشيرًا إلى إعلان منظمة الصحة العالمية من تقلص القدرة التشغيلية لمستشفيات الضفة الغربية.

وقال إن نية الإبادة الجماعية لدى القادة السياسيين الإسرائيليين متحققة على أرض الواقع منذ توزيع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أسلحة على المستوطنين لاستخدامها ضد الفلسطينيين، فضلا عنه تسهيلهم لهجمات المستوطنين على شاحنات المساعدات الإنسانية لغزة ومنع وصولها إلى القطاع بالمخالفة لقرار محكمة العدل الدولية.



