الشرطة الأوروبية تعلن عن تحقيق اختراق ضد منصات الدعاية الإرهابية

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قال محققون في أوروبا والولايات المتحدة إنهم وجهوا ضربة للدعاية والاتصالات الإرهابية على الإنترنت، حسبما ذكرت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) في بيان صدر يوم الجمعة.

وقال المحققون، إنهم أغلقوا خوادم (سيرفرز) ومواقع إلكترونية كانت لها صلات بتنظيم داعش، بشكل خاص.

واعتقلت السلطات القضائية الإسبانية تسعة مشتبه بهم وحصلت على كميات كبيرة من البيانات، في عمليات نسقتها "يوروبول" و"يوروجست" (السلطة القضائية للاتحاد الأوروبي).

وقالت "يوروبول" إن الخوادم كانت تدعم وسائل إعلام مرتبطة بتنظيم الدولة، من بينها محطات إذاعية ووكالة أنباء ومحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت "يوروبول" أن وسائل الإعلام كانت تنشر تعليمات وشعارات إرهابية بأكثر من 30 لغة.

وأغلق المحققون أيضا 13 موقعا إلكترونيا وأربعة خوادم في 10 دول. وقالت "يوروبول" و"يوروجست" إن المواقع الإلكترونية مكنت الإرهابيين وغيرهم من المتطرفين العنيفين من نشر الدعاية والتحريض على العنف.