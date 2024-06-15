درابر يتأهل إلى نهائي بطولة شتوتجارت للتنس

تأهل البريطاني جاك درابر، إلى نهائي بطولة شتوتجارت للتنس، المقامة على الملاعب العشبية، عقب فوزه على الأمريكي براندون ناكاشيما 6-3 و6-3، اليوم السبت.

وتبع درابر، مواطنه أندي موراي، الذي خسر النهائي في 2022، في بلوغ المباراة النهائية، ولكن لم يسبق لأي لاعب بريطاني، حصد اللقب من قبل.

وسيكون منافس درابر في المباراة النهائية غدا الأحد، الفائز من مباراة الإيطاليين مايتو بيريتيني ولورينزو موسيتي.

وسيتقدم درابر، الذي يتواجد حاليا في المركز 40 بالتصنيف العالمي، لعدة مراكز في التصنيف الذي سيصدر بعد غد الإثنين، حيث سيصبح المصنف الأول في بريطانيا للمرة الأولى.

وتعد شتوتجارت بطولة إعدادية لبطولة ويمبلدون، التي تقام على الملاعب العشبية، والتي تبدأ في الأول من يوليو المقبل.