بيتر بيلجريني يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لسلوفاكيا

من المقرر أن يؤدي بيتر بيلجريني، وهو حليف مقرب من رئيس الوزراء الشعبوي اليساري روبرت فيكو، اليمين الدستورية ليصبح رئيسا لسلوفاكيا، وذلك خلال مراسم تقام في البرلمان ظهر اليوم السبت.

وفاز بيلجريني بجولة الإعادة في الانتخابات التي شهدتها سلوفاكيا في شهر إبريل، وحصل على 1ر53 % من إجمالي عدد الأصوات، بعدما تغلب على وزير الخارجية السابق إيفان كورتشوك.

وشكلت أوكرانيا النصيب الأكبر من حملة بيلجريني الانتخابية، حيث دعا إلى موقف حذر بشأن إرسال شحنات أسلحة لكييف وهي خطوة تتماشى مع فيكو الذي يتمتع بعلاقات ودية مع روسيا.

وشغل بيلجريني منصب رئيس الوزراء في الفترة من 2018 إلى 2020، وكان رئيسا للبرلمان.

ولم تشارك الرئيسة الحالية زوزانا تشوبتوفا، وهي محامية وناشطة حقوقية، في الانتخابات لفترة ولاية ثانية تستمر خمس سنوات، رغم استمرار شعبيتها كرئيسة.

يشار إلى أن الرئيس في سلوفاكيا يتمتع بقليل من السلطات التنفيذية رغم أن بإمكانه نقض القوانين. كما أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويمثل البلاد، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 5ر5 مليون نسمه، في الزيارات الخارجية.