اتساع العجز المالي لكوريا الجنوبية بشكل أكبر على أساس سنوي في مايو

قالت وزارة المالية إن العجز المالي لكوريا الجنوبية ارتفع خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وسط أداء ضعيف للشركات وشكوك أخرى.

وذكرت الوزارة أن الميزان المالي المدار وهو مقياس رئيسي للصحة المالية المحسوبة على أساس أكثر صرامة، سجل 6ر64 تريليون وون ( 19ر47مليار دولار ) في الفترة من يناير إلى أبريل، وهو أكبر من العجز البالغ 4ر45تريليون وون المسجل في العام الماضي، حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وكان هذا الرقم هو الأكبر على الإطلاق من أي أرقام للأشهر الأربعة الأولى من العام.

ووصل إجمالي الإيرادات إلى 3ر213تريليون وون خلال الفترة المذكورة ارتفاعا من 8ر211 تريليون وون عن العام السابق مع ارتفاع الدخل غير الضريبي.

لكن الإيرادات الضريبية انخفضت بمقدار 4ر8 تريليونات وون على أساس سنوي إلى 6ر125 تريليون وون في الفترة من يناير إلى أبريل بسبب تراجع حاد في حصيلة الحكومة من ضرائب الشركات بسبب ضعف أدائها.

وارتفع إجمالي النفقات بمقدار 6ر19تريليون وون على أساس سنوي إلى 4ر260 تريليون وون.

وأظهرت البيانات أن ديون الحكومة بلغت 9ر128ر1 تريليون وون حتى نهاية أبريل بزيادة 4ر13 تريليون وون عن الشهر الذي سبقه.