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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف محمد عبد العال وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن وكيل مدير إدارة كفر الدوار، وبرفقته محمد فوزي رئيس قسم الرقابة، حملة بناحية كفر الدوار.

وأسفرت الحملة من غلق 6 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن، و5 مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبز لعدم الإعلان عن سعر رغيف الخبز.

كانت الحملة برئاسة أحمد عبد الفضيل ورفقة صلاح المهدي المفتشين بالإدارة.

وتستمر الحملات للضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه التلاعب بدعم المواطن.