تطوير مبنى تمكين المرأة بمدينة دهب لتنظيم دورات تدريبية مجانية للمرأة والشباب

زار اللواء عبد الرحمن محمد بهاء الدين، رئيس مدينة دهب، مبنى تمكين المرأة بالمدينة، حيث جرت أعمال تطوير وتأهيل المبنى لاستضافة دورات تدريبية مجانية.

حضر الزيارة وفاء نجاح، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والشعبية في المنطقة.

وأوضح رئيس المدينة أنه تم رفع كفاءة المبنى ليتناسب مع متطلبات تنظيم دورات التدريب، حيث تم تجهيز غرف متعددة لتعليم مهارات مختلفة مثل رسم الباترون والخياطة والتطريز، بالإضافة إلى قاعة للندوات وأخرى للتدريب على الكمبيوتر.

وأشار إلى أن هذه الدورات تأتي في إطار التعاون بين مديرية العمل ومديرية التربية والتعليم، حيث تستهدف تدريب السيدات المعيلات والشباب من الجنسين على مهارات مختلفة لزيادة فرصهم في سوق العمل.

وأكد أن جميع الدورات مجانية وتقدم تحت رعاية وزير العمل ومحافظ جنوب سيناء.

وأضاف أن المشاركين في الدورات سيحصلون على شهادات معتمدة تؤهلهم للعمل في المجالات التي يتم تدريبهم عليها، مع التأكيد على دراسة آليات دعم السيدات بماكينات الخياطة بالتعاون مع القطاعات ذات الصلة ورجال الأعمال.

من جانبها، أكدت وفاء نجاح، مدير مديرية العمل، أهمية هذه الدورات في تمكين المرأة والشباب وتأهيلهم لسوق العمل، معبرة عن استعداد المديرية لدعم المشاركين بكافة الإجراءات التسويقية والتدريبية اللازمة.

وأوضحت أن الدورات متاحة لكافة الشباب والسيدات بغض النظر عن مستوى التعليم، بشرط عدم تجاوز سن المشارك 45 عامًا وعدم أقل من 18 عامًا، مع ضرورة تقديم المستندات اللازمة للتسجيل في مكتب عمل دهب.

تجدر الإشارة إلى أن تلك الدورات تأتي في إطار جهود حكومة محافظة جنوب سيناء لتعزيز التنمية المجتمعية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال دعم القدرات البشرية وتمكينها للمساهمة الفعّالة في الاقتصاد المحلي.