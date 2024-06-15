مقاتلة روسية تخترق المجال الجوي للسويد

اخترقت مقاتلة روسية طراز "سو-24" المجال الجوي للسويد، شريق جزيرة جوتلاند أمس الجمعة، بعد أيام من واقعة مماثلة في فنلندا.

وقالت القوات المسلحة السويدية في بيان إن سلاح الجو حذر لفظيا في البداية الطائرة التي لم تنحرف عن مسارها، ثم أرسل مقاتلتين "جاس-39 جريبن" لإجبارها على المغادرة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت.

وقال قائد القوات الجوية السويدية يوناس ويكمان "هذا السلوك الروسي غير مقبول ويظهر قلة احترام لسلامة أراضينا".

وتشتبه السلطات الفنلندية في أن أربع طائرات عسكرية روسية، قاذفتين ومقاتلتين، انتهكت مجالها الجوي في الجزء الشرقي من خليج فنلندا يوم الاثنين. ووصلت الطائرات لمسافة 5ر2 كيلومتر في أراضيها.

ودعم وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمس الجمعة، إنشاء مجموعة مقاتلة متعددة الجنسيات في فنلندا التي سوف تكون مسؤولة عن حراسة أطول حدود للحلف العسكري مع روسيا.