العثور على جثة متسلق ياباني مفقود فوق القمة الذهبية في باكستان

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عثر عمال إنقاذ على جثمان واحد من متسلقين يابانيين اثنين كان فقدا فوق قمة سبانتيك المعروفة أيضا باسم القمة الذهبية، في شمال باكستان.

وقال كرار حيدري، الناطق باسم نادي الألب الباكستاني لوكالة الأنباء الألمانية "جرى نقل الجثة إلى موقع أكثر أمانا، ويستمر البحث عن المتسلق الآخر".

وفُقد المتسلقان اليابانيان بينما كانا يحاولان تسلق الجبل البالغ ارتفاعه 7027 مترا.

وقام الاثنان بتسلق الجبل بدون حمالين ووصلا إلى المخيم الثاني، على ارتفاع 5300 متر يوم الاثنين الماضي. غير أن فريق ياباني آخر من سبعة أعضاء وصل إلى المخيم في اليوم التالي ولم يجدهما.

وتشارك مروحيات عسكرية في جهود الإنقاذ منذ أمس الأول الخميس.

وقال حيدري إن الحمالين ومروحيات الجيش الباكستاني يبحثون عن المتسلق الثاني.