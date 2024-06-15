محافظ المنوفية: رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات خلال عيد الأضحى

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على رفع درجة التأهب والجاهزية الكاملة بجميع المستشفيات الحكومية والمراكز والوحدات الصحية بنطاق المحافظة والتأكد من تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض للتعامل الفورى خلال أيام العيد مع حالات الطوارئ والمترددين، فضلا عن متابعة جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ لتقديم أوجه الرعاية الصحية للمرضى.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ المنوفية لتفقد عدد من المنشآت الطبية والمستشفيات لمتابعة انضباط وانتظام سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، وذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية للتأكد على جاهزية المستشفيات بنطاق المحافظة، تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، رافقه خلالها اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة، هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم، والدكتور أسامة الشلقانى وكيل المديرية، والدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجي، الدكتور إبراهيم البديوي مدير مستشفى الرمد.

وتفقد محافظ المنوفية خلال الجولة، العيادات الخارجية بمستشفى رمد شبين الكوم للوقوف على منظومة العمل، وحرص المحافظ على تقديم خالص تهانيه القلبية للمرضى والعاملين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأجرى حواراً مع عدد من المرضى اطمئن خلاله على مستوى نوعية الخدمات المقدمة لهم منذ دخولهم الاستقبال والرسوم المحصلة للوقوف على مدى التعامل الفوري ومتابعة الأطقم الطبية لهم لضمان تقديم خدمات طبية أفضل.

واستمع المحافظ، من مدير المستشفى لشرح وافي عن اّلية العمل وقوة الاطقم الطبية وحجم تردد الحالات على مدار اليوم وزيادة عدد العيادات الخارجية لاستيعاب تزايد الحالات المرضية المتواجدة بالمستشفى حفاظاً على صحة المواطنين وحقوقهم وضمان التعامل اللحظى مع أية طوارئ.

وخلال تفقده للمستشفى وزع المحافظ، بونات مواد غذائية مجانية على عمال النظافة دعماً لهم.

كما تفقد محافظ المنوفية مركز رعاية الاطفال المبتسرين وحديثي الولادة التابعة للجمعية الشرعية بشبين الكوم للاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية بحضور الدكتور ميسر الشافعي رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية بالمنوفية.

واطمأن المحافظ بنفسه على مستوى الرعاية والخدمات الصحية المقدمة وتوافر كل الاجهزة والمستلزمات اللازمة لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة للأطفال.