 محافظ بورسعيد يهنئ أبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك - بوابة الشروق
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محافظ بورسعيد يهنئ أبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
محسن عشري
نشر في: السبت 15 يونيو 2024 - 12:09 م | آخر تحديث: السبت 15 يونيو 2024 - 12:09 م

هنأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي بورسعيد خاصة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار والازدهار .

وأكد المحافظ، أن الدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية والتقدم في كل الاتجاهات، لافتا إلى أهمية الترابط والتلاحم بين الشعب المصري، خلف قيادته السياسية لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ودعم جهود التطوير لتحقيق خطة التنمية المستدامة التي تستهدفها القيادة السياسية.

وذكر أن بورسعيد جاهزة لاستقبال الزائرين من جميع المحافظات للاستمتاع بشواطئ ومعالم المدينة الباسلة، داعيا أبناء المحافظة للاستفادة من إجازة عيد الأضحى في تجديد مشاعر المودة بين الأسر والتنزه في الحدائق والشواطئ، مشددًا على توفير كل سبل الراحة والأمان للمواطنين خلال عيد الأضحى وتهيئة المناخ المناسب للاستمتاع بالإجازة على أكمل وجه.


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