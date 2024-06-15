انتشال جثامين 9 شهداء فلسطينيين قتلهم جيش الاحتلال في رفح جنوبي غزة

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

انتشلت الطواقم الطبية والدفاع المدني، السبت، جثامين 9 فلسطينيين قتلهم جيش الاحتلال باستهدافات سابقة لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي بالمستشفى الأوروبي بمدينة خان يونس (جنوب)، لوكالة الأناضول: «وصلنا 9 شهداء من مناطق مختلفة في مدينة رفح تم انتشالهم من منازل قصفها جيش الاحتلال أمس وفي أوقات سابقة».

وأفاد شهود عيان بوجود عشرات الشهداء تحت أنقاض منازل قصفها جيش الاحتلال وفي الطرقات، ولا يستطيع أحد الوصول إليها لانتشالها بسبب إطلاق قواته النيران على أي جسم يتحرك.

وأوضح الشهود أنه خلال الأيام الماضية عُثر على جثامين متحللة في شوارع مدينة رفح.

ولفتوا إلى أن الجثامين تعود لفلسطينيين قتلهم جيش الاحتلال خلال توغله في المدينة واحتلاله مناطق فيها.

وفي 6 مايو الماضي، أعلن جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية في رفح، متجاهلا تحذيرات دولية من تداعيات ذلك على حياة النازحين بالمدينة، وسيطر في اليوم التالي على معبر رفح.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.