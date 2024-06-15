البحيرة: اتخاذ كل إجراءات الحفاظ على سلامة المواطنين في عيد الأضحى

عقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اجتماعًا مع رؤساء الوحدات المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد "بدر"، في تصريحات صحفية اليوم السبت، رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين، وتوفير الأجواء اللازمة لقضاء العيد، واستعداد المتنزهات والحدائق لاستقبال المواطنين.

وشدد على ربط غرفة العمليات الرئيسية بالديوان بغرفة العمليات الفرعية بالوحدات المحلية، والمديريات المعنية لمتابعة انتظام العمل بالمرافق كافة.

ووجه السكرتير العام، كل القطاعات الخدمية والحيوية والمرافق العامة بنطاق المحافظة، بمتابعة الحملات المستمرة على الأسواق والمجازر بالتنسيق مع الطب البيطري، ومديرية التموين، ومباحث التموين والمرور الدوري على المخابز، والتأكد من عملها بكامل طاقتها الإنتاجية، والتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين، بالإضافة الى المتابعة المستمرة لحركة المواقف والنقل الداخلي بالمحافظة والمعديات النهرية.

ونوه بضرورة التواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة، والتي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة التعديات خلال عطلة العيد؛ لوقف وإزالة أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة على الفور، ومنع استغلال العطلة بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبناء المخالف، وإزالة أي تعدٍ في المهد على الفور، وسرعة تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم لردع المخالفين، وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً.

كما شدد على تكثيف حملات النظافة اليومية بالشوارع والميادين بقرى ومدن المحافظة، ورفع المخلفات أولًا بأول للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمظهر الحضاري للمحافظة.