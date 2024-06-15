الجزائر تعلن عن اتفاق استراتيجي مع إيطاليا لانتاج الحبوب جنوبي البلاد

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، عن اتفاق وصفته بـ"الاستراتيجي" مع إيطاليا لإنجاز "مشروع ضخم" بولاية تيميمون جنوبي البلاد، لإنتاج الحبوب والبقوليات، وكذا الصناعات الغذائية.

وجاء في بيان للرئاسة : "تُوجت مشاركة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في قمة السبعة لكبار المُصنّعين في العالم التي انعقدت بمدينة باري الإيطالية، وناقشت آثار التغير المناخي والتنمية في أفريقيا، باتفاق استراتيجي تُجسده شراكة جزائرية إيطالية لإنجاز مشروع ضخم، بولاية تيميمون باسم 'مؤسسة ماتيي أفريقيا' الذي سيمتد من عام 2024 إلى 2028 لإنتاج الحبوب والبقوليات، وكذا الصناعات الغذائية".

وأضاف البيان: "يهدف هذا المشروع، من جهة أخرى إلى تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية التاريخية الممتازة بين الجزائر وإيطاليا على كل الأصعدة، ويدفع المسار الاقتصادي الوطني بسرعة أكبر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي".