عضو منظمة التحرير الفلسطينية:‏‎ ‎إسرائيل تخطط لتوسيع الحرب لتشمل لبنان ‏

قال عمر الغول، عضو منظمة التحرير الفلسطينية، إن الاستعمار الإسرائيلي يسعى إلى مواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه يعرقل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، بشأن وقف إطلاق النار الصادر الإثنين الماضي من خلال وضع كل العقبات والعراقيل أمام تنفيذ القرار.
وأضاف خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء السبت، أن الاحتلال لا يرفض القرار فقط؛ بل إن الولايات المتحدة تشارك في ذلك من خلال تغطيتها على جرائمه.
وأوضح أن قرار مجلس الأمن كان في الأساس إسرائيليا، أرسله نتنياهو إلى بايدن الذي أعلن عنه في 31 مايو الماضي قبل صياغته كـ مشروع قرار في مجلس الأمن، مشيرا إلى اتهام الولايات المتحدة مسبقا فصائل المقاومة والجانب الفلسطيني برفض الاتفاق وتنفيذ القرار.
وأشار إلى أن إسرائيل لا تريد فتح جبهة الشمال مع لبنان في الوقت الحالي، مضيفا أن كل المؤشرات، مثل تجنيد الاحتياط والتحشيد على الحدود؛ تشير إلى أنها تخطط لتوسيع دائرة الحرب.
وذكر أن قيادات عسكرية وسياسية إسرائيلية، مثل بيني غانتس وغادي آيزنكوت وأيهود باراك، يرفضون توسيع الحرب ويحذرون نتنياهو من أنها ستتحول إلى حرب إقليمية تنهك إسرائيل ولن تستطيع السيطرة على تداعياتها.
وختم «الغول» بالتأكيد أن نتنياهو يسعى لإبقاء نار الحرب مشتعلة لضمان بقاءه في السلطة، مدعوما من حلفائه اليمينيين المتطرفين، مثل بن غفير وسموتريتش، ممن يرفضون وقف إطلاق النار.