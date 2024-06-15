عضو منظمة التحرير الفلسطينية:‏‎ ‎إسرائيل تخطط لتوسيع الحرب لتشمل لبنان ‏

قال عمر الغول، عضو منظمة التحرير الفلسطينية، إن الاستعمار الإسرائيلي يسعى إلى مواصلة ‏حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه يعرقل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، ‏بشأن وقف إطلاق النار‎ ‎الصادر الإثنين الماضي من خلال وضع كل العقبات والعراقيل أمام تنفيذ ‏القرار.‏

‏ وأضاف خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء السبت، أن الاحتلال لا يرفض القرار فقط؛ ‏بل إن الولايات المتحدة تشارك في ذلك من خلال تغطيتها على جرائمه.‏

وأوضح أن قرار مجلس الأمن كان في الأساس إسرائيليا، أرسله نتنياهو إلى بايدن الذي أعلن ‏عنه في 31 مايو الماضي قبل صياغته كـ مشروع قرار في مجلس الأمن، مشيرا إلى اتهام ‏الولايات المتحدة مسبقا فصائل المقاومة والجانب الفلسطيني برفض الاتفاق وتنفيذ القرار.‏

وأشار إلى أن إسرائيل لا تريد فتح جبهة الشمال مع لبنان في الوقت الحالي، مضيفا أن كل ‏المؤشرات، مثل تجنيد الاحتياط والتحشيد على الحدود؛ تشير إلى أنها تخطط لتوسيع دائرة ‏الحرب.‏

وذكر أن قيادات عسكرية وسياسية إسرائيلية، مثل بيني غانتس وغادي آيزنكوت وأيهود باراك، ‏يرفضون توسيع الحرب ويحذرون نتنياهو من أنها ستتحول إلى حرب إقليمية تنهك إسرائيل ولن ‏تستطيع السيطرة على تداعياتها.‏

وختم «الغول» بالتأكيد أن نتنياهو يسعى لإبقاء نار الحرب مشتعلة لضمان بقاءه في السلطة، ‏مدعوما من حلفائه اليمينيين المتطرفين، مثل بن غفير وسموتريتش، ممن يرفضون وقف إطلاق ‏النار.‏