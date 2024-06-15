الكاثوليك الألمان يريدون مواصلة الإصلاحات بالتنسيق مع روما

وافق الكاثوليك الألمان على مواصلة عملية الإصلاح بالتنسيق الوثيق مع الفاتيكان.

وفي نهاية اجتماع استمر يومين للجنة المجلس الكنسى / اللجنة السنودسية/، وهي لجنة إصلاحية، في ماينز اليوم السبت، تقرر تشكيل ثلاث لجان لدراسة كيفية تنفيذ الإصلاحات المنشودة.

ويتعين على لجنة المجلس الكنسى أن تعد مجلسا كنسيا يتشاور فيه الأساقفة والعلمانيون ويتخذون القرارات معا.

وأدت هذه الخطط إلى أزمة خطيرة في علاقة مجلس الأساقفة الألمان بالفاتيكان في بداية هذا العام. ويعتبر مركز الكنيسة الكاثوليكية أن مثل هذه المشاركة القوية للعلمانيين لا تتوافق مع القانون الكنسي.

وتم حل الأزمة أخيرا في محادثات بين الأساقفة الألمان والكوريا الرومانية (وهي الجهاز الإداري والتنفيذي والاستشاري الذي يساعد البابا في الفاتيكان على إدارة مهامه المختلفة) مع وعد الألمان بالتشاور مع الفاتيكان قبل اتخاذ أي قرارات أو تغييرات مهمة.

وقال رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان، جورج باتسينج، بعد ذلك إن هذا الطريق يتم اتخاذه "بوعي شديد بالتزامن مع مستوى الكنيسة العالمية". وأضاف باتسينج، وهو أسقف ليمبورج، أنه عندما يجتمع المجلس الكنسى العالمى / السينودس العالمي / مرة أخرى في روما في الخريف "ستكون مخاوفنا قد طرحناها مسبقا".

ويخطط هو وعدد من الأساقفة الألمان الآخرين للسفر إلى روما مرة أخرى لإجراء محادثات في 28 يونيو.



