جيش الاحتلال يعلن اعتراض هدف مشبوه أطلق من الشرق

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتراضه هدفًا مشبوهًا أطلق من جهة الشرق باتجاه إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال، في بيان اطلعت عليه وكالة "الأناضول" للأنباء: "اعترضت قوات الدفاع الإسرائيلية الليلة (فجر السبت) هدفاً مشبوهاً تم إطلاقه من الشرق باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "أطلق سلاح الجو صاروخا اعتراضيا باتجاه الهدف، حيث لم يعبر أراضي إسرائيل"، مشيرا إلى أنه "على إثر ذلك تم تفعيل حالة التأهب في منطقة الناعورة (شمال شرق) خشية سقوط شظايا صاروخية، ولم تقع إصابات".

وأوضحت إذاعة الجيش أنّ ميليشيات شيعية في العراق أعلنت مسئوليتها عن إطلاق الصاروخ.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت مليشيا شيعية مدعومة من إيران تدعى "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها "هاجمت هدفاً في مدينة حيفا المحتلة (شمال) بواسطة صاروخ الأرقب (كروز مطور)".

وأضافت أن ذلك "يأتي استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".



