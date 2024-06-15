وزير سعودي خلال زيارته للفلسطينيين في مكة: لا مكان لمن يقتات على الفتن في هذه البلاد المباركة

أكد وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية عبداللطيف آل الشيخ، خلال زيارته إلى حجاج فلسطين بمكة المكرمة "أنه لا مكان في هذه البلاد المقدسة لمن يعيش ويقتات على الفتن".

وقال الوزير السعودي للفلسطينيين- وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية اليوم السبت "على هؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم"، مؤكدا أن المملكة "مستمرة في العطاء والبذل والمساهمة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وفق مبادئ العدل والمساواة ونبذ العنف والتطرف"، مشيراً إلى "أن قادة هذه البلاد ورجالها معتصمون بحبل الله وقوته، وستبقى راية الوطن منصورة حتى يرث الله الأرض ومن عليها".

وأضاف وزير الشؤون الإسلامية، خلال تفقده مقر ضيوف خادم الحرمين الشريفين من حجاج فلسطين بمكة المكرمة: "لا يراهن أحد على محبة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وأبناء الشعب السعودي لفلسطين وأبنائها وقضيتها، فما قدمه قادة هذه البلاد لقضية فلسطين وللشعب الفلسطيني دليل واضح على مكانة فلسطين وقضيتها لدى أبناء هذه البلاد".

وتابع آل الشيخ: "نحن الآن هنا بين آلاف الإخوة الفلسطينيين، ولمسنا منهم كل ثناء وكل تقدير لخادم الحرمين الشريفين على ما قدمه لهم من هدية مكنتهم من أداء الحج باستضافته لهم على نفقته الخاصة لتأدية مناسكهم وأداء حجهم في عناية ورعاية كريمة منه، نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء على ما يقدمه للإسلام والمسلمين".

واستقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية الجمعة، ضيوف خادم الحرمين الشريفين من ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة البالغ عددهم 1000 حاج؛ الذين صدرت التوجيهات لاستضافتهم تحت "مبادرة استضافة حجاج ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة" لأداء مناسك الحج لهذا العام بشكل استثنائي.

وبلغ عدد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة من دولة فلسطين ألفي حاج، لموسم حج هذا العام، حيث أكملت وزارة الشؤون الإسلامية المشرفة على البرنامج استعدادها المبكر منذ وقت سابق، بتسخير جميع الإمكانات عبر عدد من اللجان التي عملت على تجهيز وإعداد جميع الخدمات, لتوفير أفضل وأرقى الخدمات المقدمة لضيوف خادم الحرمين الشريفين.