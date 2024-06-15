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أعداد جريدة الشروق
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برنامج الأغذية العالمي: الإمدادات الغذائية في المستودعات الأممية في رفح بدأت تنفد

وكالات
نشر في: السبت 15 يونيو 2024 - 11:46 ص | آخر تحديث: السبت 15 يونيو 2024 - 11:46 ص

قال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كارل سكاو، إن الإمدادات الغذائية في مستودعات الأمم المتحدة في رفح بجنوب قطاع غزة بدأت تنفد.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن سكاو قوله: «قمنا بتخزين المواد الغذائية قبل عملية رفح لإيصالها إلى أيدي الناس، لكنها بدأت في النفاد ولم يعد لدينا نفس القدرة على الوصول كما كان من قبل».

وأضاف أن الوضع يتدهور حاليا في جنوب غزة وذلك مع تفاقم حدة الجوع وخطر المجاعة في شمال القطاع خلال الأشهر الماضية.

وأشار إلى أن معبر رفح على الحدود مع مصر كان خط الإمداد الرئيسي للمساعدات في وقت سابق من الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر، لكن العمل فيه توقف عندما وسعت إسرائيل في أوائل مايو نطاق حملتها العسكرية في مدينة رفح، حيث كان يعيش معظم سكان القطاع.

ولفت إلى أن أزمة النزوح تفضي حقا إلى كارثة تتعلق بالحماية، إذ أصبح مليون شخص أو نحو ذلك من الأشخاص المطرودين من رفح مكدسين حاليا داخل مساحة صغيرة على طول الشاطئ.

وتابع: «الجو حار، وحالة المرافق الصحية سيئة جدا. كنا نقود السيارة عبر أنهار من مياه الصرف الصحي. هي أزمة صحية عامة في طور التكوين».


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