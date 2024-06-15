النيجر توقف صادرات النفط عبر بنين بسبب نزاع حدودي

أغلقت النيجر خط أنابيب نفط كان يستخدم لتصدير الخام عبر ميناء في دولة بنين المجاورة، مما يصعد من حدة التوتر بين البلدين وسط أزمة حدودية جاري.

وأعلن وزير النفط في النيجر مامان مصطفى باركي باكو أمس الأول الخميس، أن بلاده، وهي دولة حبيسة، أغلقت صمامات خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 1930 كيلومترا من الحقل النفطي أجاديم الذي تشغله مؤسسة البترول الوطنية الصينية.

وينقل خط الأنابيب النفط الخام إلى ميناء خط أنابيب سيمي كبودجي في بنين للتصدير، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

والشحنة التي تم منعها هي ضمن قرض مدعوم بالسلع قيمته 400 مليون دولار، من مؤسسة البترول الوطنية الصينية.

وتعتزم النيجر التي اقترضت الأموال من بكين بفائدة 7 %، سداد الدين من خلال شحن النفط إلى الصين لمدة 12 شهرا.

ونشب نزاع بين البلدين الشهر الماضي، عندما منعت بنين صادرات النفط من مينائها بعدما رفضت النيجر، التي يقودها مجلس عسكري، فتح حدودها البرية أمام السلع القادمة من جارتها الجنوبية.

وقال باكو خلال زيارة لأجاديم "لا يمكننا أن نقف موقف المشاهدين بينما يسرق شعب آخر نفطنا لأننا لسنا حاضرين حيث يتم تحميله. لا يهم الثمن أو إلى متى سيستمر الأمر، طالما أن بنين وشركة وابكو لا تسمحان للنيجر بحضور تحميل نفطنا الخام، لن نستطيع إعادة فتح الصمام".