حبس المتهم بقتل عجوز وسرقة منزلها بالشرقية

أصدرت نيابة مركز الزقازيق العامة في محافظة الشرقية، قرارا بحبس شاب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بقتل سيدة عجوز وسرقة مسكنها بدائرة مركز الزقازيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق بوصول "نفيسة"، عمرها 72 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز الزقازيق، مصابة بكدمة بالرأس واضطراب بدرجة الوعي ونزيف بالمخ، وتوفيت بعد ساعات من وصولها متأثرة بإصابتها.

وتبين وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن المتهم "أحمد"، 31 سنة، مقيم بمدينة الزقازيق، وراء ارتكاب الجريمة، حيث تتبع السيدة أثناء سيرها بالشارع وأوهمها بمساعدتها بتوصيلها لمسكنها لكبر سنها، وبعد ذلك غافلها واختبأ داخل المسكن وتمكن من سرقة محتويات من المطبخ وعندما شعرت به السيدة وحاولت الاستغاثة تعدى عليها ورطم رأسها أرضا محدثا إصابتها التي أودت بحياتها.

وتم ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16679 جنح مركز الزقازيق لسنة 2024، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيق.