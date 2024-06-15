الشرطة التشيكية تعتقل مشتبها به بعد مقتل طفلة أوكرانية في ألمانيا

اعتقلت الشرطة التشيكية رجلا في العاصمة براغ، يوم الجمعة، يشتبه في أنه قتل طفلة أوكرانية من ألمانيا (9 أعوام)، بينما أقام مواطنو البلدة التي كانت تعيش فيها مراسم تأبين لها.

وقال مكتب المدعي العام في كيمنتس إن الرجل (36 عاما) يشتبه في أنه قتل الفتاة، في إشارة إلى المواطن المولدوفي المحتجز حاليا في جمهورية التشيك.

وعثر على الفتاة الأوكرانية مقتولة في غابة يوم الثلاثاء بعد اختفائها وهي في طريقها إلى المدرسة أوائل الشهر الجاري.

وكانت الفتاة فاليريا ووالدتها قد انتقلتا إلى ألمانيا في عام 2022 واستقرتا في بلدة دوبلن، على بعد نحو 40 كيلومترا شمال شرق كيمنتس. وتردد أن والد الفتاة مكث في أوكرانيا.

ويعتقد ممثلو الادعاء أن مكان العثور على جثة الفتاة هو مسرح الجريمة. ولا توجد أدلة على أن الفتاة تعرضت لاعتداء جنسي.

وركز المحققون على البيئة الاجتماعية للفتاة في الأيام الأخيرة وكانت هناك تقارير أن الرجل المعتقل هو الصديق السابق لوالدة الفتاة. ورفض مكتب المدعي العام في كيمنتس التعليق على سؤال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقالت صحيفة بيلد إن الصديق السابق أجرى اتصالا بوالدة فاليريا صباح اليوم الذي اختفت فيه.

وكتبت الشرطة التشيكية على موقع "اكس" أن الشرطة في وسط براغ اعتقلت رجلا يشتبه في ارتكابه جريمة عنيفة في ألمانيا. وأضافت أن الشرطة الجنائية وشرطة الهجرة في براغ تتواصلان مع الشرطة الألمانية.