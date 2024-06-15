في كل صباح، بينما يفرض الإسرائيليون حصاراً على غزة، ويستمر القصف والعدوان، تحتشد كتيبة من الأطفال الفلسطينيين يحملون الأواني والزجاجات البلاستيكية والدلاء وحتى علب الطلاء الفارغة وسط الأنقاض، للبحث عن ما يكفي من الطعام لمساعدة أسرهم على اجتياز يوم آخر.

وحذرت الأمم المتحدة من أنه بحلول شهر يوليو قد يواجه أكثر من مليون فلسطيني -نصف سكان غزة- المجاعة إذا لم يتم زيادة توصيل المساعدات الغذائية، كما اتهمت إسرائيل باستخدام التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأصبح الغذاء الذهب الجديد في غزة، نتيجة الحصارات الإسرائيلية التي أدت إلى إبطاء تدفق الشحنات إلى القطاع إلى حد كبير عند المداخل الخمسة الرئيسية، حسبما تقول جماعات الإغاثة الإنسانية.

عندما زار طاقم تصوير شبكة إن بي سي نيوز غزة في شهر مايو، قام الطاقم بتصوير لقطات لما بدا أنها سيارات تابعة للأمم المتحدة مدمرة، ولقطات لعائلة في شمال غزة تستخدم العشب والخضراوات البرية لصنع شوربة.

وقالت فتاة صغيرة لشبكة إن بي سي نيوز عندما طلب منها أن تشر كيف كات الحياة في شمال غزة قبل فرارها وعائلتها إلى رفح: "بدلا من الدقيق نأكل علف الأرانب والقش المخصص للأبقار".

وفي المناطق الأكثر تضررا في شمال غزة، يعيش العديد من السكان على الخبز وحده، هناك بعض المواد الغذائية في الأسواق المحلية، لكن كيلو الفلفل الأخضر الذي كان سعره حوالي دولار قبل الحرب يباع الآن بـ90 دولاراً، وذكرت وكالة رويترز أن سعر كيلو البصل يصل إلى 70 دولارًا .

وصور طاقم الشبكة أيضاً الأولاد والبنات الصغار، وبعضهم يرتدي أوانيًا على رؤوسهم مثل الخوذات، وهم يصطفون خارج بنك الطعام وينتظرون تسليم الدقيق في رفح، وقال إبراهيم: "يقضي الكثيرون يومهم في البحث عن الطعام هنا".

وقالت أمل الحرازين، وهي أم فلسطينية تعيش عائلتها الآن في خيمة في رفح، لشبكة إن بي سي نيوز، إن هناك أيضًا تدافعًا مجنونًا كل يوم لملء أباريقهم بالماء، حيث يتم تشغيل المياه لمدة ساعة واحدة فقط في اليوم.

وتقدم أمل لعائلتها الخبز فقط على العشاء أحيانا كثيرة، المصنوع من الدقيق والماء، وهي المكونات الوحيدة التي تملكها، حيث تقوم هي وزوجها بإعداد الخبز في فرن خام باستخدام قصاصات من الخشب كوقود لأنه لا يوجد لديهما غاز، وقال الزوج: "حياتنا عبارة عن عيش فقط بسبب إغلاق المعابر".