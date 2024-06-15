عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة يطالبون بإنهاء الحرب ضمن صفقة تبادل

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طالبت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، اليوم السبت، بإنهاء الحرب ضمن صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية تعيد جميع أبنائهم.

وقال ذوو الأسرى، في تصريح صحفي أمام مقر وزارة الدفاع في مدينة تل أبيب، بثته هيئة البث الرسمية: "نطالب بالالتزام بإنهاء الحرب ضمن صفقة تعيد الجميع"، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضافت العائلات: "استمرار الحرب يؤدي إلى خسائر في الأرواح بين المحتجزين والجنود"، مؤكدين: "أبناؤنا بالفعل قُتلوا وتركتهم حكومة غير مسؤولة، لكن هناك محتجزون أحياء يمكن إنقاذهم".

كما طالبوا الإسرائيليين بالمشاركة بالمظاهرات المتوقع تنظيمها مساء السبت، بعدة مدن، للضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل.

وكانت شبكة "الجزيرة" الإخبارية قد أفادت بأن متظاهرين أغلقوا طريقا رئيسيا وسط تل أبيب في إطار الاحتجاجات المطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى.