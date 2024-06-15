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هاريس ترفض شروط بوتين لإجراء مفاوضات السلام مع أوكرانيا

بيرجنستوك (سويسرا) - د ب أ
نشر في: السبت 15 يونيو 2024 - 10:21 م | آخر تحديث: السبت 15 يونيو 2024 - 10:21 م

رفضت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء مفاوضات السلام مع أوكرانيا ووصفتها بأنها غير معقولة.

وأكدت هاريس في مؤتمر السلام الخاص بأوكرانيا الذى بدأ أعماله في سويسرا اليوم السبت ويستمر ليومين : "يجب أن نقول الحقيقة. إنه (بوتين) لا يدعو إلى مفاوضات، إنه يدعو إلى استسلام".

وأضافت أن "أمريكا تقف مع أوكرانيا ليس بدافع الإحسان، ولكن لأن هذا في مصلحتنا الاستراتيجية".

وطالب بوتين أمس الجمعة ، قبل القمة مباشرة، أوكرانيا بالتخلي تماما عن أراضي دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا وشبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود كشرط لإنهاء الأعمال القتالية.

ورفضت وزارة الخارجية الأوكرانية على الفور هذا باعتباره غير معقول . وقالت من كييف: "بوتين لا يسعى للسلام، إنه يريد تقسيم العالم".

وقال أحد كبار معاونى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه من وجهة نظر كييف، روسيا هي الدولة الوحيدة التي تريد مواصلة الحرب.

ولم تتم دعوة روسيا للمشاركة في المؤتمر في فندق سويسري فاخر. كما أن الصين، وهي حليف مهم لموسكو، لا تحضره.

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