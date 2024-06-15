تونس تلغي تأشيرة الدخول للعراقيين والإيرانيين

أعلنت وزارة الخارجية التونسية إلغاء تأشيرة الدخول إلى البلاد لحاملي جوازات السفر الإيرانية، وكذلك لحاملي جوازات السفر العراقية بهدف السياحة.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة، إعفاء حاملي جوازات السفر الإيرانية العادية من تأشيرة الدخول إلى تونس بداية من اليوم 15 يونيو 2024.

وفي جانب آخر، أشار البيان إلى إلغاء تأشيرة الدخول إلى تونس لحاملي جوازات السفر العراقية العادية في إطار السياحة التي لا تتجاوز 15 يوما (ولمرة واحدة كل 180 يوما) بشرط الاستظهار بحجز فندقي مسبق ومؤكد مع تذكرة عودة، وذلك بداية من اليوم 15 يونيو 2024.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو شهر من إعلان وزير الخارجية التونسي نبيل عمار ووزير النقل العراقي محيبس السعداوي، عن مباحثات لإطلاق خط جوي مباشر بين تونس والعراق.

وتسعى تونس الى الانفتاح على أسواق سياحية جديدة في وقت أعلنت فيه وزارة السياحية عن توقعات بتدفقات قياسية هذا العام تناهز 10 ملايين سائح.