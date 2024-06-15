وزير الخزانة الأسترالي: زيارة رئيس وزراء الصين خطوة مهمة للبلدين

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قال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز، اليوم السبت، إن زيارة رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج للبلاد تشكل "خطوة مهمة حقا" للعلاقات بين البلدين.

ومن المقرر أن يصل تشيانج إلى أستراليا اليوم السبت، في زيارة تستمر أربعة أيام، حيث سيقوم بجولة في أدليد وكانبرا وبيرث.

وتعد هذه أبرز زيارة دبلوماسية يقوم بها مسؤول صيني لأستراليا منذ بدء تدهور العلاقات في 2017.

كما أنها أول زيارة لرئيس وزراء صيني للبلاد خلال أكثر من سبع سنوات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتعد الزيارة أحدث مؤشر على هدوء العلاقات بين البلدين، لا تزال أستراليا والصين تواجهان توترات إستراتيجية وسياسية على عدة أصعدة، تشمل تعزيز العلاقات الأمنية بين كانبرا وواشنطن، والصراع العالمي بشأن سلاسل توريد المعادن المهمة.

وقال تشالمرز في مؤتمر صحفي بولاية كوينز لاند إن زيارة تشاينج "تقر بالعلاقة الاقتصادية الواسعة بين أستراليا والصين.. نتطلع إلى الانخراط مع رئيس الوزراء تشيانج وزملائه بشأن هذه الزيارة المهمة حقا".

وأضاف: "حققنا تقدما مشجعا لإرساء الاستقرار على العلاقات مع الصين ولكن بطريقة متسقة مع قيمنا ومصالحنا".