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لجأ الجيش الإسرائيلي مؤخرا إلى سلاح من العصور الوسطى، "المنجنيق"، لإطلاق كرات نارية على جنوب لبنان، حسبما أظهرت لقطات فيديو نقلتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وبعد تداول مقطع فيديو لهذا السلاح على الإنترنت، هذا الأسبوع، سخر الكثيرون من "عودة إسرائيل، الدولة ذات التقنية العالية، إلى تكتيكات العصور الوسطى"، على حد قولهم.

وأوضحت الصحيفة الأميركية أنها تحققت من لقطات تظهر القوات الإسرائيلية وهي تستخدم "المنجنيق" لإلقاء مقذوفات مشتعلة من فوق جدار خرساني كبير.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن الغرض من استخدام "المنجنيق" هو حرق النباتات لتحسين رؤية قواته، ومنع مسلحي حزب الله من استخدام الأغصان كغطاء.

وأكد متحدث عسكري إسرائيلي أن القوات استخدمت المنجنيق "في حدث منعزل وعلى هدف محدد".

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن جندي احتياط إسرائيلي، أنه تم تصنيع "المنجنيق" من قبل جنود الاحتياط في كتيبة متمركزة في شمال إسرائيل قبل عدة أشهر.

وتتبادل إسرائيل وحزب الله الهجمات عبر الحدود بشكل شبه يومي منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.