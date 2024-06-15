هيئة بريطانية: السفينة التجارية المستهدفة من قبل الحوثيين في البحر الأحمر مهددة بالغرق

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تواجه سفينة تجارية خطر الغرق في مياه البحر الأحمر، في أعقاب هجوم شنته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، "إنه بعد إجلاء الطاقم، أصبحت السفينة بلا قائد وتنجرف حاليا صوب سواحل جيبوتي وتغرق".

وكانت سفينة شحن قد تعرضت للغرق بالفعل في أول شهر مارس جراء تعرضها للضرر في أعقاب هجوم للحوثيين.

وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، هاجمت ميليشيا الحوثي السفينة بصاروخي كروز أول أمس الخميس.

وكانت سفينة الشحن "فيربينا" المملوكة لأوكرانيا، والتي تديرها شركة بولندية، تبحر في طريقها إلى إيطاليا وعلى متنها مواد بناء.

وتسبب الهجوم في نشوب حريق. وفي البداية، تم إجلاء بحار مصاب بجروح خطيرة.

من جانبه أكد متحدث عسكري للحوثيين أن الميليشيا هاجمت السفينة فيربينا.



