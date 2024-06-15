 هاجاري: لن نستطيع إعادة كل المخطوفين بعمليات عسكرية - بوابة الشروق
السبت 15 يونيو 2024 10:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

هاجاري: لن نستطيع إعادة كل المخطوفين بعمليات عسكرية

وكالات
نشر في: السبت 15 يونيو 2024 - 9:50 م | آخر تحديث: السبت 15 يونيو 2024 - 9:50 م

نقلت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، عن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري قوله إنه "لن يكون بمقدور الجيش استعادة كل المختطفين في غزة بعمليات عسكرية".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري مقتل نائب قائد سرية و7" من المحاربين من وحدة الهندسة بانفجار كبير"، مشيرا إلى أن "حادث اليوم في غزة لم يستهدف ناقلة جند بل مركبة مدرعة من طراز (نمر)".

وقال هاجاري، خلال مؤتمر صحفي، إنه بعد إبلاغ عائلات ضحايا الانفجار سيتم نشر أسمائهم، مضيفا أن "الحادث ذكرنا بالثمن الكبير الذي ندفعه في هذه الحرب"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وتابع: "قواتنا تعمل للقضاء على الألوية الموجودة برفح لتدمير قدرات حماس. هدفنا المركزي في حربنا بالشمال هو عودة السكان لمناطقهم"، مدعيا أن "سكان الشمال يدفعون ثمنا باهظا بعد إخلائهم من منازلهم".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك