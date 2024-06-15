هاجاري: لن نستطيع إعادة كل المخطوفين بعمليات عسكرية

نقلت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، عن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري قوله إنه "لن يكون بمقدور الجيش استعادة كل المختطفين في غزة بعمليات عسكرية".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري مقتل نائب قائد سرية و7" من المحاربين من وحدة الهندسة بانفجار كبير"، مشيرا إلى أن "حادث اليوم في غزة لم يستهدف ناقلة جند بل مركبة مدرعة من طراز (نمر)".

وقال هاجاري، خلال مؤتمر صحفي، إنه بعد إبلاغ عائلات ضحايا الانفجار سيتم نشر أسمائهم، مضيفا أن "الحادث ذكرنا بالثمن الكبير الذي ندفعه في هذه الحرب"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وتابع: "قواتنا تعمل للقضاء على الألوية الموجودة برفح لتدمير قدرات حماس. هدفنا المركزي في حربنا بالشمال هو عودة السكان لمناطقهم"، مدعيا أن "سكان الشمال يدفعون ثمنا باهظا بعد إخلائهم من منازلهم".